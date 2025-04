Campeão do mundo acusa advogado de fraude; representante teria sumido com parte do prêmio da Copa

Lateral argentino teve mais de R$ 4 milhões em perdas financeiras decorrentes do dinheiro que ele lhe deu para supostos investimentos

Montiel, segundo consta no processo, entregou dinheiro a Payarola com a intenção de investir em oportunidades apresentadas como seguras. Entre os casos citados na denúncia, estão nove episódios de fraude e três de falsificação documental. Um dos crimes envolvia a aquisição de terrenos na região metropolitana de Buenos Aires para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário.

O lateral-direito Gonzalo Montiel, campeão do mundo com a Argentina na Copa de 2022, formalizou uma grave acusação judicial contra seu ex-advogado, Nicolás Payarola. Segundo a mídia local, o jogador afirma ter sido vítima de um esquema fraudulento que resultou em perdas financeiras equivalentes a aproximadamente US$ 700 mil (cerca de R$ 4,1 milhões) — quantia que inclui parte do valor recebido como prêmio pelo título mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também consta um pagamento inicial de US$ 25 milhões — feito em espécie — na ação, supostamente direcionado à uma conta para fins de lavagem de dinheiro. O valor exato da transação é apontado na denúncia como parte de um conjunto de operações irregulares supostamente arquitetadas por Payarola. Ainda assim, chama atenção o adiantamento de US$ 200 mil para compra de terrenos em Ezeiza, que também não se concretizou.

Acusação contra Payarola

A denúncia, apresentada em um documento de 36 páginas, está acompanhada de provas diversas. Entre elas estão contratos, declarações notariais, registros de transferências e até mensagens trocadas via WhatsApp que, segundo os advogados do jogador, evidenciam a conduta fraudulenta do acusado.

O caso ganhou relevância após o cunhado de Montiel, Brahim López, passar a atuar no escritório de Payarola. Ele identificou indícios de irregularidades nas movimentações financeiras e logo começou a desconfiar. Assim que comunicou à família do jogador, abriu-se uma investigação informal — culminando no processo atualmente em curso.

Embora o ex-representante tenha devolvido uma parcela da quantia — cerca de US$ 150 mil —, a maior parte dos valores segue sem qualquer tipo de ressarcimento. “As promessas de devolução nunca foram cumpridas”, diz a defesa de Montiel. O jogador e sua família decidiram recorrer ao Judiciário em virtude da postura considerada evasiva por parte de Payarola.