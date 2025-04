Pazes feitas? Carille muda tom e agradece apoio da torcida do Vasco

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado! Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, a me xingar, enfim. Hoje (sábado), o (primeiro) gol do Vegetti saiu aos 32 minutos e antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor. E (o torcedor) continuou nos apoiando. O torcedor é o nosso 12º jogador. Seis jogos desse grupo esse ano em casa, seis vitórias. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Venham junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força, fazer um caldeirão mesmo a nosso favor e o torcedor faz muito parte disso”, disse Carille.

Sob o comando de Carille, o Vasco tem 17 partidas, com nove vitórias, três empates e cinco derrotas. Mantém, assim, aproveitamento de 58,8% desde que assumiu o Cruz-Maltino.

