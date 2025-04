Inter poupa, fica no empate com o Fortaleza no Castelão e segue invicto no ano

Em jogo com polêmicas de arbitragem e golaço de bicicleta anulado, Colorado e Leão não saem do zero, mas seguem sem derrotas / Crédito: Jogada 10

O Inter segue a invencibilidade na temporada. Neste domingo (13), o Colorado poupou titulares e ficou no 0 a 0 com o Fortaleza, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão, chegando às 17 partidas sem perder. O duelo, disputado na Arena Castelão, afinal, contou com marcações polêmicas por parte da arbitragem, além de um golaço de bicicleta anulado. O jogo A primeira grande jogada do jogo só veio na beira do intervalo. Deyverson fez longo lançamento, Moisés deu de letra, de primeira, para Mancuso, que chegou chutando de longe, mas mandou para fora. A reposta foi imediata, aliás. Wesley puxou contra-ataque e acionou Borré pela esquerda. O colombiano cortou para o meio e mandou buscando o ângulo de João Ricardo, errando o alvo por pouco. Depois, Carbonero arrancou e chutou fraco. No lance, sentiu lesão na coxa esquerda, deixando o jogo ainda no primeiro tempo.

A etapa complementar começou com um lance que poderia virar gol de placa no Castelão. Moisés marcou um golaço de bicicleta, aproveitando rebote ruim do goleiro Anthoni. Pikachu, no entanto, estava impedido na origem da jogada, e o VAR entrou em ação para anular o tento, aos 5′. Na comemoração, Moisés sentiu dores após empurrão do companheiro Deyverson e pediu para sair. Após as mudanças de Roger Machado, o Colorado chegou à sua primeira chance na etapa final, com Borré. O colombiano recebeu pela direita, cortou e tentou de canhota. No lance seguinte, Vitinho, que já tinha amarelo, cometeu falta dura em Marinho e viu o árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) fazer vista grossa. Souza se envolveu em outra polêmica aos 22′. Desta vez, ignorou chute de David Luiz no rosto de Diego Rosa dentro da área, na hora que o jogador colorado iria finalizar. Roger Machado, então, trouxe Enner Valencia ao gramado, buscando mais poderio ofensivo. Vojvoda respondeu, colocando Lucero. O destino dos times, no entanto, era mesmo ficar no 0 a 0 – o único da terceira rodada do Brasileirão.

Próximos passos Após alternarem com jogos na Libertadores, agora é a vez do foco seguir no Brasileirão. Afinal, os rivais voltam a campo na quarta (16) e depois jogam no fim de semana, novamente pela liga nacional. O Fortaleza viaja para enfrentar o Vitória, pela quarta rodada, às 21h30 (de Brasília), e depois volta ao Castelão, no domingo (20), quando pega o Palmeiras, às 18h30, pela quinta rodada. Enquanto isso, o Inter volta ao Beira-Rio pegar exatamente o Palmeiras, às 19h30 de quarta, enquanto faz o Gren-Nal contra o arquirrival no sábado (19), às 21h. Os times, dois dos seis ainda invictos no certame, ficam empatados nos cinco pontos e, assim, próximos na tabela. O Inter é o sexto, enquanto o Fortaleza é o quinto. A diferença é que o Colorado possui três gols de saldo contra dois do Leão.