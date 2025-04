Improdutividade na criação passa a preocupar Renato Paiva: ‘Interessa a posse que termine jogadas’

O Botafogo teve posse de bola, mas não foi efetivo na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino. A convicção do técnico Renato Paiva liga um alerta no time alvinegro para a sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, o treinador exige que o jogo de controle sobre o adversário resulte em mais finalizações a gol, o que não tem ocorrido.

“Trabalharemos em cima do que estamos a trabalhar, continuar na questão da nossa posse de bola ser mais duradoura, mais completa, para ser depois mais efetiva, para que a nossa posse termine em jogadas de finalização. Contra o Bragantino, tivemos 60 e muitos por cento de posse de bola, mas as finalizações não são tantas. A mim não me interessa ter essa posse de bola, para ser honesto, e sim uma posse que termine as jogadas e que possa acabar o jogo com 10 finalizações, 12, 15, o que seja. O Bragantino foi muito competitivo e dificultou muito a nossa forma de jogar”, iniciou o comandante.