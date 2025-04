Corinthians terá retorno de jogadores para confronto contra o Fluminense

O técnico do Corinthians , Ramón Díaz, vai poder contar com alguns retornos importantes no setor defensivo para o duelo contra o Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Henrique é titular na zaga do Timão. Ele trata um incômodo muscular na coxa direita desde o início do mês. Assim, ele ficou de fora de três jogos em sequência. Por conta disso, o time paulista precisou fazer alterações na linha de defesa e a equipe sentiu o desfalque. Aliás, Emiliano Díaz comentou sobre a ausência.

“É o mais alto entre os zagueiros, não temos uma cura para quando não o temos disponível”, disse.

Por outro lado, Angileri desfalcou a equipe nos últimos quatro jogos por conta de uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. No entanto, ele vem evoluindo no tratamento e vai estar liberado para treinar com bola no início desta semana.