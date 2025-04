Colorado Rapids vence com gol de Rafael Navarro e encosta na liderança da MLS

O Colorado Rapids recebeu o San Diego FC, neste sábado (12), pela oitava rodada da MLS e, com direito a gol de Rafael Navarro, ex-Palmeiras e Botafogo, venceu por 3 a 2 o terceiro colocado da Conferência Oeste. Na quarta posição, com 14 pontos, a equipe, que tem o atacante como artilheiro e um de seus principais jogadores, se aproxima do líder Vancouver Whitecaps.

Até aqui, o brasileiro tem quatro gols em oito jogos na Liga norte-americana. Com mais 28 rodadas pela frente e somente cinco pontos de distância do atual líder, Navarro fala sobre suas expectativas para a temporada: