Premier League: Arsenal tropeça no Brentford e Liverpool se aproxima do título

O Arsenal deixou escapar a vitória em casa e ficou no empate por 1 a 1 com o Brentford, neste sábado (12), em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. Thomas Partey abriu o placar para os Gunners, mas Wissa deu um banho de água fria nos torcedores presentes no Emirates Stadium, em Londres, e confirmou o empate para a equipe visitante. Ambos os gols foram marcados na segunda etapa.

Dessa maneira, o tropeço do Arsenal deu sinal verde para o Liverpool iniciar uma contagem regressiva para o título da Premier League. Com o resultado, os Gunners chegaram aos 63 pontos e estão com 10 pontos a menos que o líder do Campeonato Inglês. Porém, os Reds ainda entram em campo nesta 32ª rodada e podem ampliar a vantagem para 13, faltando somente mais cinco jogos para o fim.