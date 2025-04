Matheus Babi brilha, e Juventude vira sobre o Ceará no Brasileirão

Atacante entra na segunda etapa e marca o gol da vitória do Papo, que assume a liderança provisória do campeonato; Vozão fica em quinto

O Juventude venceu o Ceará por 2 a 1 neste sábado (12), no Estádio Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Papo saiu atrás no placar, mas com gol de Mandaca na primeira etapa, e Matheus Babi na segunda, a equipe de Caxias do Sul garantiu a vitória e, portanto, segue 100% em casa no torneio nacional.

Com o resultado, o Alviverde chega à liderança do campeonato, com seis pontos. Porém, até o fim da rodada, pode perder a posição. Por outro lado, o Alvinegro fica na quinta colocação, com quatro pontos conquistados.