Lautaro deixa o dele, e Inter de Milão bate Cagliari em casa pelo Italiano

A Inter de Milão deixou mais uma vítima pelo caminho no Campeonato Italiano. Neste sábado (12), o time fez o dever de casa e derrotou por 3 a 1 o Cagliari, pela 32ª rodada. Assim, os interistas dão um novo passo importante em busca de mais um Scudetto. Arnautovic, Lautaro Martínez e Yann Bisseck anotaram os gols dos anfitriões, e Piccoli descontou.

Com o resultado no San Siro, a Internazionale permanece na liderança, agora com 71 pontos. O Cagliari, por outro lado, segue sua luta contra o rebaixamento. Afinal, ocupa a perigosa 15ª colocação, estacionado com 30 pontos.