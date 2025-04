Juventude x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

O Juventude recebe o Ceará neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com três pontos, o Papo está na oitava colocação da tabela, e o Vozão, com um a mais, aparece no G4, em terceiro lugar.A Voz do Esporte transmite esta partida, com o pré-jogo começando às 14h30, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.