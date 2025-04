Jogo louco e assistência de Ederson: City vira para cima do Crystal

O que se viu neste sábado, 12/4, no jogo entre Manchester City e Crystal Palace, no Etihad Stadium, foi uma loucura e Ederson de protagonista. Afinal, os londrinos abriram 2 a 0 em 30 minutos, ainda perderam outra chance e tiveram gol anulado. Mas, no primeiro tempo, o City empatou. Na etapa final, vitou e ampliou, com direito a um dos gols em passe do brasileiro Ederson, o goleiro mais assistente do mundo. Ederson, aliás, foi herói e vilão. Falhou no segundo gol, mas deu o passe para o tento de seu companheiro. Contudo, saiu machucado. Fim das contas: 5 a 2.

Neste jogo pela 28ª rodada, o Crystal saiu na frente com Eze e Richards. Eze ainda teve um gol anulado. Mas De Bruyne e Marmoush empataram na etapa inicial. Kovacic e McAtee (passe de Ederson) viraram; O’Reilly completou o 5 a 2. O City vai aos 55 pontos e dorme no G4. Mas pode perder posições para Chelsea e Newcastle (ambos com 53 e que jogam na rodada). Para lembrar: os cinco primeiros vão à Champions. O Crystal é o 11º com 43 pontos.