Fortaleza x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida terá transmissão da Record na TV aberta, do Premiere no sistema pay-per-view e na Cazé TV pelo YouTube.

O Internacional encara o Fortaleza pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), às 20h, na Arena Castelão. O Colorado pode ir a campo com um time alternativo pela maratona desgastante de partidas. Mesmo ainda em um momento inicial da competição, o embate terá um caráter decisivo. Afinal, está em disputa a manutenção da liderança do torneio.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici não vence há dois jogos depois de uma derrota para o Racing, em sua estreia pela Libertadores, e um empate com o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do Nordeste, aliás, passou por uma situação que gerou apreensão, na última quinta-feira (10). O time cearense enfrentava o Colo-Colo, no Chile, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Contudo, primeiro o duelo foi suspenso e depois cancelado por invasão da torcida no gramado. A Polícia provocou a morte de dois torcedores nos arredores do estádio e ocasionou a revolta coletiva. Apesar do susto, o Fortaleza comunicou que a delegação não passou por mais imprevistos.

O técnico Vojvoda ainda tem algumas dúvidas antes de definir a escalação. No caso entre Titi e Gustavo Mancha na zaga, Pikachu ou Mancuso na ala, além de Zé Welison ou Pol Fernández no meio de campo. Por outro lado, o comandante segue sem poder contar com quatro jogadores. O zagueiro Brítez, o lateral-direito Tinga, o meio-campista Pochettino e o atacante Breno Lopes. Isso porque o quarteto está machucado.

Como chega o Internacional

O Colorado permanece invicto na temporada, em uma sequência de 16 jogos. Assim, igualou a proeza que conseguiu no returno da edição anterior do Campeonato Brasileiro, já sob o comando de Roger Machado. A equipe vem de duas vitórias por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, pela Série A, e Atlético Nacional, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.