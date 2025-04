Fluminense acerta renovação de empréstimo de Nonato

O Fluminense acertou, nesta sexta-feira (11), a renovação do contrato de empréstimo de Nonato, que pertence ao Santos. Assim, o volante, de 27 anos, que tinha um vínculo até julho de 2025, ficará até o fim de 2026 no Tricolor. A informação é do portal “ge”, e a transação já apareceu no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF.

O novo prazo coincide justamente com o fim de seu contrato com o clube paulista. Vale lembrar que o Peixe contratou o meio-campista junto ao Ludogorets, da Bulgária, por cerca de R$ 1,5 milhão de euros (R$ 8,1 milhões) em 2024.