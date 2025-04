Dortmund sofre virada, mas busca empate com o Bayern na Bundesliga

Após saírem na frente, visitantes sofrem dois gols relâmpagos, mas não desistem e empatam fora de casa com o líder do Alemão

Bayern de Munique e Borussia Dortmund empataram em 2 a 2 em um grande jogo neste sábado (12), pela 29ª rodada do Campeonato Alemão. Gnabry e Guerreiro marcaram para os Bávaros, enquanto Beier e Anton anotaram para o time do Vale do Rio Uhr. Com o ponto somado, o time do sul do país chegou aos 63 pontos, na ponta da tabela. O Dortmund, por fim, está em oitavo, com 42.

Primeiro Tempo

Jogando em casa, o Bayern tomou iniciativa do jogo desde o primeiro minuto. Desse modo, conseguiu boas finalizações com Sané, Stanisic e Olise. Contudo, quem esteve mais perto no primeiro tempo, já no fim da etapa, foi Harry Kane, em cabeçada que obrigou Kobel a fazer grande defesa. Pelo lado do Dortmund, Brandt teve a melhor chance.

Jogo ‘destrava’ na segunda etapa

Mal começou o segundo tempo e o Dortmund, que mal criara no primeiro, abriu o placar. Após cruzamento da direita, o goleiro Urbig não saiu para cortar e, na pequena área, Maximilian Beier fez Borussia 1 a 0.

O gol despertou os bávaros, que não demoraram muito a virar o jogo. Aos 19, dentro da área, Thomas Müller serviu Guerreiro, que bateu de primeira e empatou. A virada veio três minutos depois, quando Gnabry arrancou do meio de campo, deixou três adversários para trás com uma bela finta e bateu no canto de Kobel.

O jogo parecia estar decidido após a virada, mas o Dortmund não desistiu e buscou o empate aos 39, quando Anton, na área, aproveitou rebote de Urbig. Quase em seguida, o artilheiro bávaro Harry Kane perdeu dentro da pequena área ao completar cruzamento de primeira. Em resumo, ambos os times ainda ameaçaram o adversário antes do apito final, mas o placar nao voltou a se movimentar.