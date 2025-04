Do mais barato ao mais caro. Quanto valem os jogadores do Botafogo-2025?

Elenco de 2024 sofre desmonte, mas clube preserva a maioria dos titulares. E agora? Quem é o mais valioso do plantel alvinegro?

A euforia pelos títulos da Copa Libertadores e Brasileirão passou. O Botafogo, embora tenha mantido nove dos 11 titulares do ano passado, mudou bastante o elenco, algo que certamente impacta nas finanças. Alguns ciclos chegaram ao fim e outros começaram (ou recomeçaram) nesta temporada. O torcedor, com duas faixas no peito, ainda tenta se acostumar aos novos tempos.

Entre os que ficaram, alguns jogadores do elenco alvinegro tiveram um aumento substancial no valor de mercado ao fim do mágico 2024.