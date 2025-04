De quase ‘corintiano’ ao jejum em clássicos: Estêvão se depara com último Dérbi pelo Palmeiras

Ao entrar em campo neste sábado (12), na Arena Barueri, Estêvão viverá seu último Dérbi defendendo o Palmeiras. O clássico contra o Corinthians, marcado para as 18h30 (de Brasília), vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Desse modo, a joia terá a última chance de balançar a rede contra o clube que quase jogou em sua infância, quando tinha nove anos.

Claudinei Muza, gerente geral da base do Corinthians, revelou em participação no podcast “Pod Pé”, do ex-jogador Marcelinho Carioca, que recebeu o DVD de Estêvão em sua primeira passagem pelo clube alvinegro e só não se aprofundou no assunto porque os familiares do atleta precisariam viajar com ele para São Paulo.

“Não trouxemos ele porque tínhamos que trazer a família junto. Para se alojar, tirar um garoto da família, é preciso mais de 14 anos completos. E ele tinha apenas nove. Acabou seguindo, depois foi para o Cruzeiro, apareceu no Palmeiras e hoje é uma realidade”, contou Muza.

Estêvão chegou ao profissional do time alviverde no fim da temporada de 2023 e logo ganhou protagonismo. No ano passado, marcou 15 gols e contribuiu com dez assistências em 45 jogos. Em 2025, são seis bolas na rede em 18 partidas até o momento.