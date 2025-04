Botafogo cai em Bragança e perde a primeira após 18 jogos no Brasileiro

Gol no início determina a vitória do Bragantino sobre o atual campeão nacional, pela terceira rodada da competição

O Botafogo mirou a liderança nesta terceira rodada do Campeonato Brasileiro e o tiro saiu pela culatra. Abaixo do esperado, o Glorioso perdeu para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, neste sábado (12), no Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista. A primeira derrota do Mais Tradicional após 18 encontros da competição nacional ou oito meses de invencibilidade no lixo.

Sétimo colocado, com quatro pontos, o Botafogo é o sétimo. Já o Massa Bruta é o nono, com o mesmo número, mas atrás nos critérios de desempate.