Bernardo Fontes é eleito o melhor em campo em vitória do Tondela

Goleiro brasileiro, ex Flamengo, se destaca novamente e leva prêmio pela quarta vez na atual temporada do Campeonato Português

A excelente campanha do Tondela na segunda divisão do futebol português, bem como sua sólida caminhada rumo ao acesso à elite, está diretamente ligada à consistência defensiva da equipe. Grande parte desse desempenho se deve à segurança oferecida pelo goleiro Bernardo Fontes, ex-Flamengo e Braga. Neste sábado (12/04), por exemplo, ele brilhou mais uma vez: foi eleito o melhor jogador em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Paços de Ferreira, fora de casa.

Graças a esse resultado, o Tondela manteve-se com folga na liderança da tabela, agora somando 57 pontos — o que representa uma vantagem de 12 pontos sobre o quarto colocado, quando restam apenas cinco rodadas para o fim do campeonato. Ou seja, a equipe está cada vez mais próxima do retorno à primeira divisão portuguesa.