Após derrota, Igor Jesus fala sobre bronca de Paiva: ‘Normal o treinador ficar revoltado’

Botafogo perdeu para o Bragantino por 1 a 0 neste sábado (12), em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Brasileirão

O Botafogo perdeu para o Bragantino por 1 a 0 neste sábado (12), no Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o Glorioso interrompeu uma sequência de 18 jogos invicto no torneio nacional.

Com o resultado, o Alvinegro ficou na sétima colocação da tabela, com quatro pontos. Após a partida, Igor Jesus lamentou o resultado e reconheceu que a equipe errou. O atacante, aliás, colocou uma bola na trave durante o confronto.