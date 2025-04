Ancelotti evita falar sobre futuro no Real Madrid

Na mira da CBF, técnico italiano vive momento de pressão após goleada para o Arsenal e vantagem do Barcelona no Campeonato Espanhol

Carlo Ancelotti preferiu evitar qualquer comentário sobre seu futuro no Real Madrid, mesmo em meio à pressão por resultados e às especulações do interesse da Seleção Brasileira. O treinador italiano está em meio a uma sequência difícil, uma vez que o Barcelona abriu vantagem na liderança do Campeonato Espanhol e ainda perdeu por 3 a 0 para o Arsenal no jogo de ida das quartas de final da Champions.

Em entrevista coletiva neste sábado (13), véspera do jogo contra o Alavés, Ancelotti foi questionado sobre a confiança da diretoria no trabalho dele. Sem entrar em polêmicas, se limitou a lembrar que ainda tem contrato em vigor.