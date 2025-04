‘O gol que sofremos é inaceitável’, dispara Paiva após derrota do Botafogo

Glorioso foi derrotado pelo Bragantino neste sábado, pela terceirada rodada do Brasileirão, e encerrou invencibilidade de oito meses no torneio

Após derrota para o Bragantino por 1 a 0 neste sábado (12), pela terceira rodada do Brasileirão, Renato Paiva analisou o desempenho da equipe. O treinador, aliás, não poupou críticas e reconheceu o dia ruim da equipe. O português ainda definiu o gol sofrido como “inaceitável”.

“Um jogo muito mal conseguido da nossa parte. Acho que os erros técnicos são claramente definidos para a nossa exibição. Nos momentos chaves para ganhar controle erramos. Em termos coletivos o Red Bull bloqueou nossa fase de construção, nós conseguimos sair algumas vezes, mas depois não conseguimos mais sequência, o que foi outro erro técnico. Em muitas das vezes que o Red Bull estava em inferioridade numérica lá atrás e nós podemos jogar um pouquinho mais longo. Esse é o entendimento do jogo que ainda estamos trabalhando. Não é sempre jogar curto, as vezes tem que jogar longo. O jogo, principalmente no primeiro tempo, é um espelho do gol que sofremos. O gol que sofremos é inaceitável. Nós não podemos ter a passividade que tivemos para defender”, analisou.