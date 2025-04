Wagner Leonardo contrapõe fragilidade defensiva e se consolida no Grêmio

O defensor foi uma das aquisições mais caras da última janela de transferências. O investimento de R$ 26 milhões teve rápido retorno com suas atuações seguras, já que não apresentou dificuldades em ganhar espaço no time. Wagner ficou como opção no banco apenas na primeira partida depois da conclusão do negócio. No caso, o embate com o São Raimundo pela segunda rodada da Copa do Brasil. Depois, engatou uma sequência de nove partidas como titular. Apenas o zagueiro e Villlasanti, um dos destaques mais antigos da equipe, permaneceram entre os 11 iniciais do Tricolor gaúcho neste intervalo.

Assim, depois do triunfo sobre o Sportivo Luqueño, na estreia do Tricolor Gaúcho pela Sul-Americana, o zagueiro frisou que no momento o ideal é assegurar bons resultados.

Wagner Leonardo também não hesitou em seus primeiros momentos no Imortal e já indica uma inclinação a um perfil de liderança. Característica que demonstrou também em seu antigo time, o Vitória. Com menos de dois meses no Grêmio, posicionou-se sobre as críticas com relação ao rendimento da equipe aquém das expectativas.

O camisa 3 novamente manifestou-se depois da derrota para o Ceará no Campeonato Brasileiro e expôs a dificuldade de ter tempo hábil para treinos. Também admitiu que o time não apresentou eficiência característica em partidas anteriores. Apesar de o Brasileirão ainda estar no começo e a fragilidade defensiva do Imortal neste início de temporada, Wagner se sobressai na competição após duas rodadas. Além disso, o zagueiro já é líder em cortes, com 22. Na edição passada do torneio, ficou na segunda colocação neste quesito, com 189 movimentos certos em 36 jogos.

Bola aérea pode ser um trunfo para Wagner

Outra virtude que pode lhe ajudar a se tornar ainda mais importante é a bola aérea na fase ofensiva. Pelo Vitória, nos dois últimos anos, foram 11 gols. No Tricolor gaúcho, marcou o seu primeiro gol com a camisa gremista exatamente neste tipo de jogada, no Gre-Nal que definiu o título estadual a favor do Colorado.

O zagueiro será um pilar na defesa do Imortal para o duelo com o Flamengo, no próximo domingo (13), às 17h30, na Arena, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro