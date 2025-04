Vidal presta apoio a familiares dos torcedores chilenos mortos

Suspensão do jogo

O clima de tensão nos arredores estendeu-se até o interior do Monumental. Isso porque parte da torcida chilena no estádio invadiu o gramado na etapa final, com barras de ferro, e obrigaram a interrupção do jogo. Jogadores do Fortaleza e membros da equipe de arbitragem correram para os vestiários em busca de segurança.