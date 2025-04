Santos prega cautela e Neymar deve atuar pouco contra o Fluminense

Pedro Caixinha deve ter camisa 10 somente por 20 minutos e ainda tem algumas dúvidas para a equipe de olho no jogo do próximo domingo (13)

O camisa 10 está fora dos gramados desde 3 de março, quando sofreu uma lesão nas quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira (11) e também no sábado, véspera da partida, Neymar treinará com o elenco e concluirá o ciclo completo de atividades. A comissão técnica quer evitar novas lesões e planeja uma sequência de jogos para o atacante.

Neymar pode reforçar o Santos na partida contra o Fluminense, no domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Em processo de retorno aos gramados, ele não deve começar como titular no time de Pedro Caixinha, mas deve entrar no segundo tempo e atuar por até 20 minutos.

Diferente do que ocorreu no estadual, quando Neymar chegou ao clube e disputou vários confrontos em sequência, o Santos agora adota mais cautela. Depois do duelo contra o Fluminense, o time paulista encara o Atlético-MG, na quarta-feira (16).

Além do retorno de Neymar, Caixinha deve promover mudanças na equipe. Thaciano deve ganhar uma vaga entre os titulares após boa atuação no empate com o Bahia, pela segunda rodada. Na defesa, o treinador ainda decide entre Zé Ivaldo e Luan Peres.

Com Neymar no banco, veja escalação do Santos

Com Neymar entre os relacionados e a expectativa de que jogue apenas 20 minutos, o Santos deve buscar a primeira vitória no Brasileirão com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Thaciano e Rollheiser; Guilherme e Tiquinho Soares.