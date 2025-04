Renato explica posição de Hércules e analisa estreia de Léo Jance no Fluminense

Técnico opta por escalar um time repleto de reservas diante do San José (BOL), no Maracanã, para conhecer mais o elenco que tem à disposição

“(Sobre Leo Jance) A gente vai procurar passar confiança para ele, tranquilidade. É a estreia dele no profissional, em um jogo importante. No início ele tentou fazer tudo ao mesmo tempo, mas é normal por causa da idade, por causa da vontade. Mas ele foi bem, assim como os demais companheiros”, disse.

O técnico Renato Gaúcho escalou um Fluminense recheado de reservas na goleada por 5 a 0 sobre o San José (BOL), no Maracanã. Entre as novidades, estava o jovem Léo Jance, da base tricolor, que atuou na lateral esquerda no lugar de Renê, poupado, e Gabriel Fuentes, lesionado. Assim, o comandante analisou a estreia do jogador.

Além disso, no segundo tempo, o treinador decidiu dar um descanso para Samuel Xavier e colocar Hércules improvisado na lateral direita. Portaluppi, então, preferiu não correr riscos de perder mais um jogador da posição, visto que não terá Guga por algumas semanas, e o volante apenas ajudou em um momento esporádico.

“Tivemos dificuldade na lateral direita. O Guga machucou no último jogo, mantivemos o Samuel. Já temos um jogo importante no próximo domingo, seria arriscado deixar o Samuel o tempo todo pelo cansaço e com risco de lesão. Conversei com o Hércules, quebrou esse galho hoje. Tínhamos que poupar o Samuel nesse jogo”

Por fim, o Fluminense mede forças com o Santos, neste domingo (13), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão.