O rei fica em Anfield! Liverpool anuncia renovação de contrato com Salah

O Liverpool anunciou, nesta sexta-feira (11), a renovação de Mohamed Salah por mais uma duas temporadas. Assim, o jogador, de 32 anos, assina até junho de 2027 e afasta os rumores de que poderia sair de graça ao fim desta temporada. Os Reds publicaram fotos do egípcio em um trono e com a inscrição “Vida longa ao rei”, em referência à forma como a torcida o trata.

“É claro que estou muito animado. Temos uma equipe ótima agora. Antes também tínhamos uma equipe ótima. Mas assinei porque acho que temos a chance de ganhar outros troféus e curtir meu futebol”, disse o atacante.

É o fim de uma das três novelas que passa o Liverpool neste fim de temporada. Afinal, além de Salah, o zagueiro Virgil Van Dijk e o lateral-direito Alexander-Arnold também estão em fim de contrato. Contudo, estão em situações diferentes. De acordo com a imprensa europeia, o holandês está perto de renovar com o clube, enquanto o jogador inglês tem proposta do Real Madrid e pode fechar com os espanhóis.

Salah disputou 394 partidas pelo Liverpool, com 243 gols marcados. Dessa maneira, somente nesta temporada, são 32 bolas na rede e 22 assistências.

“É ótimo, tive meus melhores anos aqui. Joguei oito anos, espero que sejam 10. Curtindo minha vida aqui, curtindo meu futebol. Tive os melhores anos da minha carreira”.