Marcos Antônio lamenta empate do São Paulo: ‘A gente não entende’

O São Paulo não teve uma de suas melhores noites nesta quinta-feira (10). No Morumbis, o Tricolor chegou a abrir 2 a 0 contra o Alianza Lima, mas acabou sofrendo o empate na segunda etapa, o que colocou o clube paulista na segunda colocação do Grupo D.

Autor de uma assistência no jogo, o volante Marcos Antônio mostrou um pouco de incredulidade com o segundo tempo do time. O jogador afirmou que não entende o que aconteceu para resultar no empate e apontou que o elenco deve identificar os erros, para não repeti-los em outras partidas.