João Fonseca promete camisa de presente a ídolo do Flamengo

Tenista, que é torcedor do Rubro-Negro, avisou que retribuiria gentileza do ex-jogador, que exaltou a humildade do atleta / Crédito: Jogada 10

João Fonseca prometeu presentear Júnior Maestro, ex-lateral-esquerdo do Flamengo, com uma de suas camisas. A indicação ocorreu ainda durante a preparação para o Master 1000 de Madri. O promissor atleta indicou tal atitude em retribuição a uma sinalização do ex-jogador. João Fonseca é torcedor do Flamengo. Júnior comunicou que presentearia o tenista com uma camisa do pentacampeonato brasileiro em 92. O contato, aliás, ocorreu através de um amigo do ex-lateral-esquerdo, que esteve presente no local de treino do promissor atleta. O tenista se prepara para o Master 1000 de Madri – que tem início no dia 23 de abril – na Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, no Rio de Janeiro.