Italiano: Milan goleia Udinese e sonha com vaga em competições europeias

Vitória fora de casa por 4 a 0 reacende a esperança do time nesta reta final do Calcio

O Milan goleou a Udinese por 4 a 0, nesta sexta-feira (11), no Estádio Friuli, em Udine, na partida de abertura da 32ª rodada do Campeonato Italiano. Mesmo fora de casa, o clube de Milão não tomou conhecimento do adversário e dominou a partida durante os 90 minutos. Rafael Leão e Pavlovic balançaram a rede na primeira etapa, enquanto Theo Hernández e Reijnders completaram a goleada no segundo tempo.

