Irmã de vítima fatal em Colo-Colo x Fortaleza desabafa: ‘até as últimas consequências’

A jovem, que não teve sua identidade revelada, era brasileira e tinha 18 anos, enquanto a outra vítima, um menino chileno, apenas 13 anos. Conforme relato do Ministério Público do Chile, os dois foram atingidos por um veículo lançador de gás lacrimogêneo que atuava no controle de distúrbios nos arredores do estádio. Informações preliminares apontam para uma tentativa de invasão como causa do tumulto e da ação policial, que resultou em pelo menos dez prisões.

A noite trágica em Santiago provocou indignação e revolta entre os familiares das duas vítimas fatais da ‘demandada’ durante a partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela Libertadores da América. Uma jovem de 18 anos perdeu a vida nos arredores do Estádio Monumental, após ser atropelada por uma viatura policial momentos antes do apito inicial, e deixou uma dor dilacerante na família, que agora suplica por justiça.

Nesta sexta-feira (11), a irmã da jovem brasileira, Bárbara Perez, fez um pronunciamento visivelmente abalada num apelo por justiça. “Vamos até as últimas consequências. Eu preciso, nós precisamos de ajuda judicial, porque isso não pode ficar assim. Nossa família toda está desolada. Minha mãe está destruída”, afirmou em entrevista à imprensa chilena. Ela também garantiu que a vítima portava ingresso. “Minha irmã estava com a entrada em mãos no celular, assim como seus dois amigos. E agora querem dizer que por culpa deles que eles acabaram atropelados”.

“O policial que estava dirigindo a viatura que a atropelou não estava mais aqui. Fiquei sabendo da minha irmã por outro policial que a trouxe até a mim”, completou Bárbara. O Ministério Público do Chile confirmou que abrirá uma investigação para apurar a atuação dos agentes na ocorrência.

Jogo cancelado

As equipes ainda buscavam o primeiro gol da partida, quando ocorreu a paralisação forçada por uma invasão de torcedores ao gramado. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários, enquanto atletas do Colo-Colo tentaram conter os invasores. Os invasores se utilizavam de barras de ferro, enquanto pessoas das arquibancadas lançavam objetos em campo.

A Conmebol só confirmou o cancelamento da partida após mais de uma hora de paralisação. Àquela altura, jogadores e membros da arbitragem se recusavam a retornar aos gramados. A entidade informou, ainda, que o caso passará por julgamento nos órgãos disciplinares e estuda aplicar sanções severas ao clube chileno. Há, inclusive, possibilidade de banimento das competições continentais por tempo indeterminado.