Inter de Milão x Cagliari: onde assistir, escalações e arbitragem

Nerazzurri vem de vitória impactante sobre o Bayern, na Alemanha, pela Champions, e segue com o sonho do 'triplete'

Vivendo ótima fase na temporada, especialmente após a vitória sobre o Bayern, pela Champions, a Inter de Milão volta a virar a chave para o Campeonato Italiano, onde enfrenta o Cagliari, neste sábado (12), pela 32ª rodada. A partida ocorre às 13h (de Brasília), no San Siro, em Milão, e pode deixar os Nerazzurri ainda mais perto do título da Serie A, com o sonho do ‘triplete’ ainda vivo para os comandados de Simone Inzaghi.

Como chega a Inter de Milão

Já há 11 partidas sem perder somando todas as competições, a Inter que fazer uso de sua casa para, assim, se aproximar do título italiano. Seria, em caso de vitória, o nono triunfo consecutivo atuando como mandante. O time vem na liderança da Serie A, com 68 pontos – três a mais que o vice-líder Napoli.

E a equipe de Simone Inzaghi vem com moral não só por sua campanha em casa. Afinal, vem de importante vitória sobre o Bayern de Munique em plena Allianz Arena, por 2 a 1, na última terça-feira (8), pelas quartas da Champions League.

Para este confronto contra o Cagliari, Inzaghi não contará novamente com Carboni, Dumfries e Zielinski, que se recuperam de lesão. Taremi, por sua vez, ainda é dúvida. Já Asllani cumpriu suspensão diante o Bayern e volta ao elenco Nerazzurri. A boa notícia fica por conta do retorno do ala Dimarco. A tendência é que Inzaghi rode o elenco visando o jogo da volta contra os alemães, na quarta-feira (16), também em Milão.

Como chega o Cagliari

O Cagliari, por sua vez, vem em 15º e segue na luta contra o rebaixamento. Com 30 pontos, o time vem seis pontos à frente do Empoli, primeira equipe do Z-3. A campanha como visitante, aliás, não ajuda o Cagliari: apenas a 16ª, com somente duas vitórias em 15 jogos. Além disso, a última vitória fora de casa sobre a Inter foi em 2016.