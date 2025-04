Grupo entra na Justiça para impedir que Mário seja CEO da SAF do Fluminense

Movimento Futuro Flu pede transparência no processo de constituição da SAF e alega conflito de interesses em possível cargo do mandatário

Apoiado por um grupo de sócios do Fluminense (Futuro Flu), o advogado Leandro Gama entrou com uma ação civil pública sobre a SAF. Afinal, ele tenta impedir que o presidente Mário Bittencourt ocupe um cargo remunerado, de CEO, e apresente conflito de interesses no processo. A informação é do portal “ge”.

Além disso, o grupo busca fazer com que o processo de criação da SAF não aconteça de forma sigilosa. Assim, que ele apresente uma prestação de contas ao torcedor tricolor. A reunião do Conselho Deliberativo acontece na próxima segunda-feira (14), nas Laranjeiras, e terá transmissão ao vivo pela FluTV.