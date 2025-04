Flamengo busca encerrar jejum contra o Grêmio; veja retrospecto

Equipes se enfrentam na tarde do próximo domingo, às 17h30, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Grêmio e Flamengo medem forças no próximo domingo (13), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Rubro-Negro tentará se manter invicto no torneio nacional por pontos corridos. No entanto, o Fla terá uma dura missão de bater o time gaúcho em Porto Alegre, algo que não acontece desde 2023.

No retrospecto geral do confronto contra o Grêmio, o Flamengo leva pequena vantagem. Em 124 jogos, o Rubro-Negro venceu 43 vezes, contra 42 triunfos do adversário gaúcho. Além disso, em 39 ocasiões o confronto acabou empatado.