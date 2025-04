Filho de brasileiros se destaca na base do Newcastle e pode brilhar na Dallas Cup

Com passagem pelas seleções de base da Inglaterra, Theo é destaque na Premier League Sub-18 e estará em campo contra o São Paulo neste domingo

Entre os jovens talentos que prometem chamar a atenção nesta edição está Matheos Ferreira, ou simplesmente Theo, meio-campista de 16 anos que vem brilhando nas categorias de base do Newcastle. Nascido na Inglaterra, mas filho de pais brasileiros, o jovem se destacou no futebol local até ser recrutado pelos Magpies.

A partir deste fim de semana, os olhos do futebol de base se voltam para os Estados Unidos com o início da Dallas Cup . Afinal, a competição é uma das mais tradicionais das categorias de base no cenário internacional. Além de representantes brasileiros como São Paulo e Botafogo, o torneio reúne gigantes como Real Madrid (ESP), Monterrey (MEX), Eintracht Frankfurt (GER), Tigres (MEX) e Newcastle (ING).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dono de grande habilidade e versatilidade — pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo —, o garoto soma três gols e quatro assistências em 14 partidas pela Premier League Sub-18. Além disso, lidera o torneio em número total de dribles. Seu desempenho chamou a atenção da comissão técnica do sub-21 do clube, onde já marcou um gol e deu uma assistência em seis jogos.

O talento de Theo também ultrapassou as fronteiras do clube. Ele já teve convocações para as seleções inglesas sub-15 e sub-17, e está sendo monitorado pelas federações de Portugal e Itália. Apesar de ser elegível para defender a Seleção Brasileira, até o momento a CBF não demonstrou interesse em seu vínculo. Pelo Grupo B da Dallas Cup, o Newcastle estreia neste domingo (13) contra o São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.