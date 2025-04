Fábio brinca sobre DVD de Renato após goleada do Fluminense: ‘É multicampeão’

Goleiro teve pouco trabalho na vitória do Tricolor sobre o San José, no Maracanã, e exaltou o comandante, que propôs um futebol ofensivo

O Fluminense conquistou mais uma vitória sob o comando do técnico Renato Gaúcho. Diante do San José, o treinador optou por uma escalação recheada de reservas, porém o goleiro Fábio seguiu entre os onze. Depois da partida, o experiente arqueiro entrou no clima das brincadeiras sobre o DVD do treinador e também falou sobre a gratidão ao clube carioca.

“É importante. Tem história, tem que mostrar (DVD). Títulos, gols… É sempre bom estar evoluindo. Minha carreira foi dessa forma: tento sempre aprender ao máximo, sempre observando. É dessa forma que a gente segue jogando, porque estou sempre me corrigindo e evoluindo”, destacou.