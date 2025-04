Corinthians vai para o dérbi com mudança na defesa e retornos no ataque

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira (11) a preparação para encarar o Palmeiras, no clássico que acontece neste sábado (12), na Arena Barueri. Para o dérbi, o técnico Ramón Díaz fará algumas alterações no time alvinegro.

Na defesa, as falhas recentes de Félix Torres incomodaram a comissão técnica. O equatoriano será sacado do time titular para a entrada de Cacá. No ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay retornam, após não iniciarem a partida contra o América de Cali. O camisa 9 entrou apenas no segundo tempo, enquanto o holandês nem viajou para a Colômbia.