Conmebol cancela Colo-Colo x Fortaleza após mortes de torcedores chilenos

Jogo da Libertadores teve invasão de torcedores no campo do Monumental de Santiago

Antes da decisão pelo cancelamento, a Conmebol se manifestou sobre o episódio. A entidade lamentou “profundamente” as mortes e expressou “sinceras condolências às suas famílias e seres queridos” em suas redes sociais.

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, pela segunda rodada da Libertadores, foi oficialmente cancelada pela Conmebol por conta de uma confusão generalizada que resultou em duas mortes nas cercanias do Estádio Monumental , em Santiago, no Chile.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Partido cancelado entre Colo-Colo y Fortaleza pic.twitter.com/FfBTabCqXk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 11, 2025

Torcedores mortos antes da partida

Dois torcedores morreram nas cercanias do Estádio Monumental em decorrência de um incidente antes da partida. As informações preliminares são de que fãs do Colo-Colo tentaram invadir o estádio em uma ação conhecida como “avalanche humana”. A pressão teria feito ceder uma das grades de segurança, acarretando em pessoas presas na estrutura.