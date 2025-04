Colo-Colo fica sob risco de exclusão da Libertadores por interrupção e invasão de campo

Chefe de segurança dos estádios do Chile, Pamela Venegas, pediu demissão do cargo após o ocorrido no entorno do Estádio Monumental, em Santiago / Crédito: Jogada 10

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, terminou de forma trágica e caótica na noite de quinta-feira (10), em Santiago. O confronto precisou ser cancelado após uma série de incidentes violentos nos arredores e dentro do estádio Monumental, em decorrência da morte de dois jovens — de 13 e 18 anos. O episódio resultará em sanções ao clube chileno e alerta-se para chances reais de desclassificação do torneio continental, conforme prevê o Código Disciplinar da Conmebol. Os incidentes tiveram origem antes mesmo do início da partida, e o clima já mostrava-se tenso. Segundo autoridades locais, um grupo de torcedores do Colo-Colo rompeu barreiras de segurança na tentativa de invadir o estádio. Em meio ao tumulto, dois torcedores — uma adolescente de 18 anos e um jovem cuja idade varia entre 13 e 18 anos, segundo diferentes relatos — perderam a vida atropelados por uma viatura policial. A dinâmica exata da tragédia ainda está sendo apurada, mas investigações iniciais indicam que a queda de uma cerca metálica pode ter provocado uma avalanche humana, agravando o cenário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Estamos analisando todas as hipóteses. Temos um cenário complexo”, declarou Francisco Mores, promotor encarregado da apuração. Segundo ele, ainda não está descartada a hipótese de a viatura policial ter contribuído diretamente para o atropelamento das vítimas. A Seção de Investigação de Acidentes de Trânsito da polícia chilena já realizou perícia no local. Invasão de campo e suspensão do jogo O clima de tensão nos arredores prolongou-se até o interior do Monumental. Isso porque parte dos chilenos presentes no estádio invadiram o gramado na etapa final, portando barras de ferro, e promoveram outro terror dentro de campo. Jogadores do Fortaleza e membros da equipe de arbitragem correram para os vestiários em busca de segurança. Imagens capturadas no momento da invasão mostram cenas de correria, objetos arremessados e confrontos com a polícia, dando o tom da gravidade do ocorrido. Conmebol emite nota e investiga o caso A Conmebol confirmou as mortes e prestou condolências por meio de nota oficial. “Expressamos nossa solidariedade às famílias das vítimas e reiteramos nosso compromisso com a segurança dos torcedores e profissionais envolvidos nas competições”, declarou a entidade máxima do futebol sul-americano.

Além disso, a Conmebol confirmou o cancelamento da partida, mas ainda não definiu se o jogo será remarcado. Essa decisão será tomada pelo Comitê Disciplinar da entidade após análise dos fatos. Caso as investigações confirmem a responsabilidade do Colo-Colo no ocorrido, o Fortaleza deverá ser declarado vencedor do duelo. Possíveis sanções ao Colo-Colo O Código Disciplinar da Conmebol é bastante rigoroso com situações como essa. A invasão de campo e a suspensão de jogos por desordem externa estão entre as infrações mais graves. “O clube em questão pode ser desclassificado dos próximos torneios organizados pela Conmebol”, destaca o regulamento. Ainda segundo o documento, o clube responsável também poderá ser suspenso de qualquer outra competição organizada pela entidade, além de ter que arcar com os prejuízos financeiros causados. “A Comissão Disciplinar da Conmebol determinará o valor dos danos causados ou dos prejuízos financeiros, após considerar as circunstâncias de cada caso específico e as provas disponíveis”, aponta o texto oficial da entidade sul-americana.