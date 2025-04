CBF realizará concentração de árbitros da Série A

A Comissão de Arbitragem da CBF realizará a partir da próxima segunda-feira (14) a concentração dos árbitros da Série A do Brasileirão. A ideia é fortalecer treinamentos práticos e teóricas, no hotel onde os árbitros ficarão concentrados, no Rio de Janeiro.

Práticas de campo e VAR ocorrerão pela manhã, e parte teórica, à tarde. Assim, os treinamentos práticos de campo acontecerão no Clube da Aeronáutica (CAER), enquanto as atividades do VAR serão no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB).

Para auxiliar na realização dos trabalhos, jogadores das categorias de base do futebol carioca vão simular jogos no Clube da Aeronáutica, que terá uma estrutura do VAR montada. A prática faz parte do projeto de profissionalização da categoria.

A concentração acontecerá sempre na véspera das rodadas.

