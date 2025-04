Atacante projeta estreia do Figueirense na Série C do Brasileirão

Equipe catarinense recebe a Ponte Preta, no Orlando Scarpelli, na primeira rodada do torneio nacional

Neste sábado (12), o Figueirense fará sua estreia na Série C do Brasileirão de 2025. A equipe joga em casa contra a Ponte Preta, às 16h ( de Brasília), começando sua caminhada no torneio. Um dos destaques do time na temporada, o atacante Marlyson deve mais uma vez estar à disposição.

O camisa 11 do Figueirense falou sobre a preparação da equipe para a Série C e fez uma projeção para a primeira rodada, contra a Ponte Preta.