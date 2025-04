Atacante da Seleção fala sobre expectativa para final do Sul-Americano sub-17: ‘Vamos buscar o título’

Luís Gustavo confia no título da Seleção Brasileira diante da Colômbia, às 21h deste sábado, em Cartagena, na casa do equipe adversária

Neste sábado, a Seleção Brasileira sub-17 entra em campo diante da Colômbia pela final do sul-americano sub-17. Com a vaga na Copa do Mundo da categoria já conquistada, o Brasil busca o 14º título da competição. O atacante Luís Gustavo, uma das joias brasileiras, destacou o que espera para a final.

“Muito feliz por tudo o que a gente vem construindo na competição. Todo atleta sonha em vestir a camisa da Seleção, disputar grandes campeonatos e ser campeão. A gente está bem focado, sabemos da dificuldade que teremos no sábado, enfrentar os donos da casa, mas a gente confia no nosso trabalho e vamos buscar o título”, disse o camisa 11.