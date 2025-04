Al-Hilal, de Jorge Jesus, empata e vê líder do Campeonato Saudita se distanciar

Equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Ettifaq, nesta sexta-feira, e está sete pontos atrás do Al-Ittihad na competição / Crédito: Jogada 10

O Al-Hilal tropeçou mais uma vez no Campeonato Saudita e viu o sonho do bicampeonato ficar ainda mais distante. Afinal, nesta sexta-feira (11), a equipe do técnico Jorge Jesus ficou no 1 a 1 com o Al-Ettifaq, fora de casa. Agora, a equipe chega a 58 pontos e fica a sete do líder Al-Ittihad, que venceu na última quinta-feira o Al-Orubah, na abertura da 27ª rodada. Agora, faltam sete jogos para o fim da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Al-Ettifaq abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com João Costa. Aos 11 do segundo tempo, o Al-Hilal contou com dobradinha brasileira para deixar tudo igual. Dessa maneira, Renan Lodi deu o passe para Malcom marcar. Se no Campeonato Saudita o Al-Hilal está distante do líder, na Liga dos Campeões da Ásia a situação é diferente. No dia 25 de abril, em casa, o time de Jorge Jesus enfrentará o Gwangju, da Coreia do Sul, em jogo único pelas quartas de final. O português é um dos cotados para assumir a Seleção Brasileira no lugar de Dorival Júnior, demitido após a última Data Fifa. Um possível acerto com Jorge Jesus depende de um acordo pela rescisão contratual, cuja multa cairá pela metade após o fim da Liga dos Campeões da Ásia, em maio. Vale lembrar que o Al-Hilal ainda disputará o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, entre os meses de junho e julho.