Vitória e Defensa y Justiça fazem 0 a 0 sonolento na Argentina

Equipes criam pouco e concluem mal na partida desta quinta-feira (14), pela segunda rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana / Crédito: Jogada 10

Vitória e Defensa y Justicia fizeram um jogo de poucas oporunidades e nenhum gol nesta quinta-feira (10), em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana. Com o resultado, as equipes chegaram aos dois pontos na tabela, com o clube argentino ocupando a primeira posição pelos critérios de desempate. O Defensa volta a campo na próxima segunda-feira (14), em casa, diante do Unión, pelo Campeonato Argentina. Já o Vitória tenta o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro no domingo (13), contra o Atlético, em Belo Horizonte (MG).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sem gol e sem grandes sustos Defensa e Vitória fizeram um primeiro tempo de boa movimentação, mas inegavelmente de poucas oportunidades. Em casa, os argentinos tomaram a iniciativa do jogo e perderam boa chance logo aos seis minutos, quando Molinas recebeu pela direita da área e bateu cruzado, mas para fora. Os visitantes reagiram em seguida. Aos 10min, pela direita, Erick finalizou em cima do goleiro Bologna. No rebote, Carlinhos finalizou travado. Na sequência, Baralhas mandou uma bomba de fora da área e Bologna mandou para escanteio. A partir daí, o jogo caiu de ritmo e apenas Larralde, aos 18, obrigou Lucas Arcanjo fazer bela ponte e evitar um golaço. Segundo Tempo A segunda etapa foi ainda mais lenta e sem inspiração do que a primeira. Ao contrário do que ocorreu no início do jogo, chance alguma de gol para ambos os lados aconteceu até os 26 minutos. Rato recebeu grande lançamento pela direita, cruzou e Mateuzinho bateu em cima da defesa. No rebote, Janderson fura de maneira bizarra. Por fim, bola que finalizou mal, a defesa evitou o gol e saiu jogando.

O Defensa, todavia, também teve sua grande oportunidade. Aos 34 César Pérez bateu forte, dentro da área, mas Arcanjo estava atento e evitou o gol. DEFENSA Y JUSTICIA 0 X 0 VITÓRIA Copa Sul-Americana – Fase de Grupos

Data: 10/04/2025

Local: Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires (ARG)

DEFENSA Y JUSTICIA: Bologna, Cannavó, Lucas Ferreira, Balanta e Damián Perez; Gutierrez, Cezar Pérez (Matías Miranda, 29’/2ºT), Larralde (Gastón González, 38’/2ºT) e Molinas (Matíaz Ramírez, 16’/2ºT); Francisco González e Miritelo (Abiel Osorio, 29’/2ºT). Técnico: Pablo de Muner

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; William Oliveira, Baralhas )Ricardo Ryller, 38’/2ºT) e Matheuzinho (Fabri, 38’/2ºT) ; Erick (Wellington Rato, 16’/2ºT), Carlinhos (Carlos Eduardo, 16’/2ºT) e Janderson (Gustavo Mosquito, 29’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Auxiliares: Michael Orue (PER) e Jose Castillo (PER)

VAR: Milagros Arruela (PER)

Cartão Amarelo: Gutiérrez (DEF); Zé Marcos (VIT)