Vasco presenteia Rayan, que completa 50 jogos no clube

O atacante Rayan, uma das principais joias dos últimos anos no Vasco, completou 50 jogos pelo clube. E, nesta quinta-feira (10), o Cruz-Maltino presentou o prata da casa com uma camisa comemorativa pela marca. Ao lado do diretor executivo, Marcelo Sant’Ana, Rayan celebrou, relembrando que está no Vasco há mais de dez anos – chegou em 2012, aos nove anos.

