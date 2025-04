Torcidas organizadas do Cruzeiro protestam contra Alexandre Mattos e jogadores

A derrota para o Mushuc Runa, pela segunda rodada da Sul-Americana, gerou protestos de torcidas organizadas do Cruzeiro nesta quinta-feira (10), na entrada da Toca da Raposa. Diversas faixas foram colocadas no muro do CT e tiveram como principal alvo o CEO de futebol da SAF do clube, Alexandre Mattos. Os jogadores também não foram poupados.

Algumas das faixas com cobranças foram diretamente direcionadas ao dirigente.