Torcedores do Flamengo criticam Gerson após resposta a repórter

Após a derrota do Flamengo para o Central Córdoba por 2 a 1 na última quarta-feira (9), no Maracanã, Gerson se irritou com pergunta do repórter Marcelo Courrege na saída de campo. O profissional da TV Globo perguntou se o fato do atleta ter entrado após o intervalo pode ter prejudicado seu desempenho em campo.

‘Você começou o jogo no banco de reservas, aparentemente um controle de carga, em uma temporada que vai ser muito difícil. E entra no segundo tempo com essa responsabilidade e nessa rotação de jogo com 45 minutos. Isso atrapalhou o seu desempenho?’, questionou.