Recheado de mudanças, Fluminense divulga relacionados contra o San José

Assim, o treinador abre espaço para jovens jogadores. Exemplos de Davi Shuindt, Léo Lance, Lavega, Thiago Henrique e Wallace Davi. Paulo Baya, contratado para a temporada 2025, é outro que surge na lista para o jogo de logo mais. Domingo (13), o time tem o importante duelo contra o Santos, também no Maracanã, mas pelo Brasileirão. A bola rola às 18h30.

Na primeira rodada do Grupo F, a equipe carioca bateu o Once Caldas por 1 a 0, na Colômbia, ainda sob o comando do interino permanente Marcão. O time boliviano, por sua vez, ficou no empate por 1 a 1 com o Unión Espanõla, no Estádio Hernando Siles.

Confira os relacionados do Fluminense