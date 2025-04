Rafael enaltece clima de Libertadores e mira conquistas no São Paulo

O goleiro Rafael, do São Paulo, afirmou que a temporada de 2025 será um divisor de águas, com chances reais de conquista. Ele também elogiou a atmosfera criada pela torcida nos jogos da Libertadores no Morumbis. O camisa 23 será o titular no confronto contra o Alianza Lima, nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada do torneio.

No clube desde 2023, Rafael se firmou como titular e levantou a taça da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa em 2024. Agora, ele mira títulos ainda maiores com o São Paulo.