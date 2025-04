Palmeiras bane torcedor por ato racista em jogo pela Libertadores

Clube não divulgou identidade do autor de gestos na partida desta quarta-feira (9), diante do Cerro Porteño, no Alianz Parque / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras identificou nesta quinta-feira (10) o torcedor que fez gestos de cunho racista em direção à torcida do Cerro Porteño, do Paraguai, durante o jogo entre as equipes, quarta-feira, no Allianz Parque, pela Conmebol Libertadores. Por meio do sistema de biometria facial e das câmeras de segurança, o clube localizou o responsável, cujo nome não foi divulgado. O Verdão, dessa forma, enviou uma notificação extrajudicial para comunicar a decisão. Além de ser bloqueado do sistema de venda de ingressos dos jogos como mandante, o torcedor foi excluído do Avanti e enfrentará ação judicial para ressarcir o clube por eventuais prejuízos caso a Conmebol decida punir o Palmeiras.

Adicionalmente, a diretoria registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade) para uma investigação completa do incidente. A Conmebol iniciou um procedimento disciplinar após a vitória do Verdão por 1 a 0. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um grupo de torcedores do Palmeiras no setor Gol Sul do estádio faz gestos na direção onde estavam torcedores e parte da delegação do clube paraguaio. Palmeiras prometeu identificar torcedor Mais cedo, em nota, o Palmeiras afirmou estar trabalhando na identificação do torcedor e planeja registrar um boletim de ocorrência. "Não toleramos condutas preconceituosas, especialmente em nossa casa, e estamos comprometidos em eliminar toda e qualquer forma de discriminação dos estádios sul-americanos."

A Conmebol abriu um procedimento para investigar o caso, seguindo a mesma postura adotada em incidentes recentes envolvendo brasileiros nas primeiras rodadas da Libertadores. Em Córdoba, um torcedor do Talleres foi flagrado fazendo gestos racistas em direção aos são-paulinos presentes no estádio. Além disso, em Lima, em resumo, um torcedor do Sporting Cristal também fez gestos racistas em direção aos palmeirenses. De acordo com o Código Disciplinar da Conmebol, o clube receber multa de “pelo menos 100 mil dólares americanos” por discriminação de torcedores com base na “cor da pele, raça, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem”.