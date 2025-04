Leonardo Jardim assume culpa em vexame do Cruzeiro: ‘Péssimo’

“Melhor do que justificar, é assumir responsabilidades. Essa é a minha função. Fomos péssimos na defesa, perdendo duelos de um para um. Já ofensivamente, não tivemos o impacto que deveríamos ter, ainda mais se tratando de uma equipe como o Cruzeiro. Tivemos alguma posse, mais do que eles (Mushuc Runa-EQU), mas isso não foi o suficiente. Não estou contente”, disse.

A crise agravou no Cruzeiro. Após a derrota para o modesto Mushuc Runa-EQU por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Mineirão , pela 2ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a pressão aumentou sobre o técnico Leonardo Jardim. O português, no entanto, assumiu a culpa pelo vexame e admitiu a insatisfação com o desempenho recente do time mineiro.

O Cruzeiro controlou a posse de bola e teve mais volume ofensivo, mas não conseguiu transformar o domínio em chances claras. O Mushuc Runa-EQU, no entanto, foi mais perigoso e teve mais oportunidades perigosas. A Raposa saiu atrás no placar e buscou o empate com gol de pênalti de Gabigol, mas o sistema defensivo voltou a vacilar na reta final.

Com o resultado, o Cruzeiro segue na lanterna do Grupo E, ainda sem pontuar. Vale lembrar que apenas o primeiro colocado avança direto, enquanto o segundo disputa um play-off. Portanto, a Raposa se complicou. O time comandado pelo técnico Leonardo Jardim volta a campo no domingo (13), às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pela 3ª rodada do Brasileirão.

